Авторизация

Регистрация


  • USD 57.83
  • EUR 70.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в массовом ДТП с фурой пострадали двое водителей

В Ростовской области в массовом ДТП с фурой пострадали двое водителей
На Дону в результате ДТП с участием фуры, «ВАЗ-2109» и «Шкоды Октавиа» пострадали водители легковушек. Происшествие случилось вечером 8 апреля на 310-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский.

36-летний водитель «Шкоды Октавиа» надавил на газ и выехал на встречную полосу. Навстречу двигался «ВАЗ-2109» под управлением 41-летнего мужчины. Водителям не удалось избежать лобового столкновения. От удара «девятка» въехала в попутный грузовой автомобиль «Скания».
- В результате ДТП пострадали водители легковушек, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами их госпитализировали в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.