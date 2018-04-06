В Ростовской области в массовом ДТП с фурой пострадали двое водителей



На Дону в результате ДТП с участием фуры, «ВАЗ-2109» и «Шкоды Октавиа» пострадали водители легковушек. Происшествие случилось вечером 8 апреля на 310-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский.



36-летний водитель «Шкоды Октавиа» надавил на газ и выехал на встречную полосу. Навстречу двигался «ВАЗ-2109» под управлением 41-летнего мужчины. Водителям не удалось избежать лобового столкновения. От удара «девятка» въехала в попутный грузовой автомобиль «Скания».

- В результате ДТП пострадали водители легковушек, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – С травмами их госпитализировали в больницу.