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В Ростовской области в лобовом столкновении с КамАЗом погибла девушка-водитель

В Ростовской области в лобовом столкновении с КамАЗом погибла девушка-водитель

В Тацинском районе Ростовской области в аварии погибла девушка-водитель.

ДТП произошло на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 21 января около 16 часов.
- 28-летняя водитель «Мазда-6», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с КамАЗом, которым управлял 40-летний водитель, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель «Мазды-6» погибла на месте происшествия, пассажир иномарки доставлен в больницу.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В Ростовской области в лобовом столкновении с КамАЗом погибла девушка-водительВ Ростовской области в лобовом столкновении с КамАЗом погибла девушка-водительВ Ростовской области в лобовом столкновении с КамАЗом погибла девушка-водитель

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