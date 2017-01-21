В Ростовской области в лобовом столкновении с КамАЗом погибла девушка-водитель





В Тацинском районе Ростовской области в аварии погибла девушка-водитель.



ДТП произошло на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский 21 января около 16 часов.

- 28-летняя водитель «Мазда-6», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с КамАЗом, которым управлял 40-летний водитель, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП водитель «Мазды-6» погибла на месте происшествия, пассажир иномарки доставлен в больницу.



В настоящее время по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



