В Ростовской области в лобовом столкновении погиб водитель





В Мартыновском районе Ростовской области в лобовом столкновении автомобилей погиб водитель.



Авария произошла около 8 часов утра 4 декабря на 8-м километре трассы Ростов – Волгодонск. По предварительным данным, 43-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и столкнулся со встречным «Рено Дастер» под управлением 50-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель «девятки» погиб на месте, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.