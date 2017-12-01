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В Ростовской области в лобовом столкновении погиб водитель

В Ростовской области в лобовом столкновении погиб водитель

В Мартыновском районе Ростовской области в лобовом столкновении автомобилей погиб водитель.

Авария произошла около 8 часов утра 4 декабря на 8-м километре трассы Ростов – Волгодонск. По предварительным данным, 43-летний водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и столкнулся со встречным «Рено Дастер» под управлением 50-летнего водителя.
- В результате ДТП водитель «девятки» погиб на месте, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - По факту ДТП проводится проверка.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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