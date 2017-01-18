В Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли три человека



В Ростовской области в лобовом столкновении иномарок погибли три человека. Страшная авария произошла на трассе Котельниково – Песчанокопское около 11 утра 18 января.



На на 206 километре автодороги лоб в лоб столкнулись две иномарки.

- Произошло лобовое столкновение автомобилей «Тойота Камри» и «Шевроле Лачетти», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажир «Шевроле Лачетти», пассажир автомобиля «Тойота Камри» доставлен в больницу.



В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка.

