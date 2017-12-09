В Ростовской области в лобовом столкновении фур пострадали три человека



В Ростовской области в лобовом столкновении двух фур пострадали три человека. Авария случилась 9 декабря на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель МАН не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком под управлением 45-летнего мужчины.



- В результате ДТП пострадали оба водителя и 45-летняя женщина, находившаяся в одном из большегрузов, - отметили в ведомстве. – С травмами их доставили в больницу.