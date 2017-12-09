Авторизация

Регистрация


  • USD 59.28
  • EUR 69.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в лобовом столкновении фур пострадали три человека

В Ростовской области в лобовом столкновении фур пострадали три человека
В Ростовской области в лобовом столкновении двух фур пострадали три человека. Авария случилась 9 декабря на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель МАН не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадали оба водителя и 45-летняя женщина, находившаяся в одном из большегрузов, - отметили в ведомстве. – С травмами их доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.