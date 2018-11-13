Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в лобовом ДТП пострадали оба водителя

В Ростовской области в лобовом ДТП пострадали оба водителя
В Ростовской области в лобовом столкновении «ГАЗели» и «Шевроле Ланос» пострадали оба водителя. ДТП случилось утром 15 ноября на 2-м километре дороги Северный обход Ростова.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 65-летний мужчина на «Шевроле» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 53-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили оба водителя. Их доставили в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.