В Ростовской области в лобовом ДТП пострадали оба водителя



В Ростовской области в лобовом столкновении «ГАЗели» и «Шевроле Ланос» пострадали оба водителя. ДТП случилось утром 15 ноября на 2-м километре дороги Северный обход Ростова.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 65-летний мужчина на «Шевроле» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 53-летний мужчина.



В результате аварии травмы получили оба водителя. Их доставили в больницу.