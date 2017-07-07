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В Ростовской области в колонии заключенный в очередной раз пытался свести счеты с жизнью

В Ростовской области в колонии заключенный в очередной раз пытался свести счеты с жизнью
В Ростовской области в колонии заключенный в очередной раз пытался свести счеты с жизнью. Инцидент случился в начале июля в режимном учреждении города Зверево.

Как сообщает источник DonDay.ru со ссылкой на свой источник, 25-летний осужденный, находясь в душевой комнате, нанес себе ранения. Окровавленного зека обнаружили сотрудники режимного учреждения.

- Заключенному быстро оказали медицинскую помощь, - отметил источник издания. – Его жизни ничего не угрожает.

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