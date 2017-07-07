В Ростовской области в колонии заключенный в очередной раз пытался свести счеты с жизнью



В Ростовской области в колонии заключенный в очередной раз пытался свести счеты с жизнью. Инцидент случился в начале июля в режимном учреждении города Зверево.



Как сообщает источник DonDay.ru со ссылкой на свой источник, 25-летний осужденный, находясь в душевой комнате, нанес себе ранения. Окровавленного зека обнаружили сотрудники режимного учреждения.



- Заключенному быстро оказали медицинскую помощь, - отметил источник издания. – Его жизни ничего не угрожает.