В Ростовской области в колонии заключенный в очередной раз пытался свести счеты с жизнью
В Ростовской области в колонии заключенный в очередной раз пытался свести счеты с жизнью. Инцидент случился в начале июля в режимном учреждении города Зверево.
Как сообщает источник DonDay.ru со ссылкой на свой источник, 25-летний осужденный, находясь в душевой комнате, нанес себе ранения. Окровавленного зека обнаружили сотрудники режимного учреждения.
- Заключенному быстро оказали медицинскую помощь, - отметил источник издания. – Его жизни ничего не угрожает.