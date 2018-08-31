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В Ростовской области в колодце нашли разложившийся труп женщины

В Ростовской области в колодце нашли разложившийся труп женщины

В городе Донецке Ростовской области в колодце нашли разложившийся труп. Тело было обнаружено 2 сентября. По предварительным данным, погибшая – местная жительница.

Как сообщил источник Rostov.ru, судя по состоянию трупа, женщина умерла примерно три недели назад. Её личность пока не установлена, для этого необходимо получить результаты экспертизы. Однако правоохранители предполагают, что мёртвой найдена 32-летняя жительница Донецка, пропавшая 10-12 августа.

По предварительным данным, дончанку убили. Сейчас во всех обстоятельствах её смерти разбираются следователи.
- По факту обнаружения тела женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - прокомментировали в СУ СК Ростовской области. – Назначено проведение экспертных исследований для установления точной причины смерти.

Проводится расследование. Устанавливаются лица, причастные к смерти женщины.

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