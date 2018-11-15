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В Ростовской области в ДТП с участием пассажирского автобуса погиб ребенок

В Ростовской области в ДТП с участием пассажирского автобуса погиб ребенок
В Ростовской области ребенок погиб в результате ДТП. Трагедия произошла днем 17 ноября на трассе Самбек - Матвеев Курган.

По предварительной информации, на автодороге столкнулись пассажирский автобус сообщением Ростов - село Марфинка и иномарка.

В результате удара иномарку вынесло с трассы в кювет. Машина получила серьезные механические повреждения. Как сообщил очевидец происшествия, в результате аварии погиб маленький пассажир иномарки.

- Девочке на вид - около 5-6 лет, - добавил свидетель. - Врачи на «скорой» увезли ее в морг Матвеева Кургана.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они уточняют все обстоятельства аварии.

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