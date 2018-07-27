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В Ростовской области в ДТП с участием «ГАЗели» и легковушки пострадала женщина

В Ростовской области в ДТП с участием «ГАЗели» и легковушки пострадала женщина
В ДТП на трассе «Ростов-Таганрог» с участием «ГАЗели» и легковушки пострадала женщина. Авария произошла на шестом километре автодороги утром 30 июля.

По предварительным данным, водитель грузовика, совершая поворот, не справился с управлением и врезался в «КИА». В результате столкновения из грузовика выпало несколько десятков бутылок с водой, что спровоцировало большую пробку.
– В ДТП пострадала 46-летняя пассажирка легкового автомобиля, с травмами её доставили в больницу, – рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. - В данный момент трасса приведена в порядок, движение восстановлено.

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