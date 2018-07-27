В Ростовской области в ДТП с участием «ГАЗели» и легковушки пострадала женщина



В ДТП на трассе «Ростов-Таганрог» с участием «ГАЗели» и легковушки пострадала женщина. Авария произошла на шестом километре автодороги утром 30 июля.



По предварительным данным, водитель грузовика, совершая поворот, не справился с управлением и врезался в «КИА». В результате столкновения из грузовика выпало несколько десятков бутылок с водой, что спровоцировало большую пробку.

– В ДТП пострадала 46-летняя пассажирка легкового автомобиля, с травмами её доставили в больницу, – рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД. - В данный момент трасса приведена в порядок, движение восстановлено.