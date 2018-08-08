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В Ростовской области в ДТП с участием двух машин пострадали оба водителя

В Ростовской области в ДТП с участием двух машин пострадали оба водителя
В Пролетарске Ростовской области произошло ДТП с участием «Митсубиси Паджеро» и «Хендай Акцент». Происшествие случилось 13 августа около 12 часов на улице Пионерской.

Сообщается, что 48-летний мужчина, управлявший автомобилем «Митсубиси Паджеро», не уступил проезд «Хендай Акцент», в результате чего произошло столкновение.

– Травмы получили оба водителя. Они были госпитализированы прибывшими на место медиками, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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