В Ростовской области в ДТП с участием двух машин пострадали оба водителя



В Пролетарске Ростовской области произошло ДТП с участием «Митсубиси Паджеро» и «Хендай Акцент». Происшествие случилось 13 августа около 12 часов на улице Пионерской.



Сообщается, что 48-летний мужчина, управлявший автомобилем «Митсубиси Паджеро», не уступил проезд «Хендай Акцент», в результате чего произошло столкновение.



– Травмы получили оба водителя. Они были госпитализированы прибывшими на место медиками, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.



В данный момент устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.