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В Ростовской области в ДТП с участием двух «ГАЗелей» пострадал мужчина

В Ростовской области в ДТП с участием двух «ГАЗелей» пострадал мужчина
В Ростовской области в Красносулинском районе на дороге М-4 «Дон» произошла авария с участием двух «ГАЗелей». Автомобили столкнулись на 948-м километре трассы в ночь на 19 июля.

Сообщается, что один из водителей не выдержал необходимое расстояние и в итоге врезался в идущий в попутном направлении полугрузовик. Передняя часть спровоцировавшей ДТП «ГАЗели» оказалась смята.

Водителя поврежденного авто достали приехавшие на место спасатели. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Второй участник аварии не пострадал и от медицинской помощи отказался.

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