Авторизация

Регистрация


  • USD 62.76
  • EUR 72.99
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с участием двух авто пострадала девушка

В Ростовской области в ДТП с участием двух авто пострадала девушка
В столкновении двух авто в Ростовской области пострадала девушка. Авария произошла в Новочеркасске 29 июня около 18.30 на улице Машиностроителей.

По информации DonDay Новочеркасск, водитель «Лады Калины» двигался в направлении Молодежного поселка. Мужчина сворачивал с моста, но не справился с управлением. В итоге машину вынесло на встречную полосу, где авто врезалось в «ВАЗ-2114».

В результате ЧП пассажирка «четырнадцатой» получила легкие травмы. Сотрудники скорой помощи оказали ей помощь на месте, от госпитализации пострадавшая решила отказаться.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.