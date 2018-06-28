В Ростовской области в ДТП с участием двух авто пострадала девушка



В столкновении двух авто в Ростовской области пострадала девушка. Авария произошла в Новочеркасске 29 июня около 18.30 на улице Машиностроителей.



По информации DonDay Новочеркасск, водитель «Лады Калины» двигался в направлении Молодежного поселка. Мужчина сворачивал с моста, но не справился с управлением. В итоге машину вынесло на встречную полосу, где авто врезалось в «ВАЗ-2114».



В результате ЧП пассажирка «четырнадцатой» получила легкие травмы. Сотрудники скорой помощи оказали ей помощь на месте, от госпитализации пострадавшая решила отказаться.