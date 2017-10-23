Авторизация

Регистрация


  • USD 57.61
  • EUR 67.77
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области в ДТП с участием четырех авто пострадал один из водителей

В Ростовской области в ДТП с участием четырех авто пострадал один из водителей
В Ростовской области в ДТП с участием четырех авто пострадал один из водителей. Авария произошла вечером 24 октября в Белокалитвинском районе на трассе Каменск - Волгоград.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 64-летний водитель «Хендая Солярис» не выбрал безопасный интервал, не справился с управлением и врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора «Тойоту Аурис», «Хендай Акцент» и «Хендай Солярис».

От удара машины столкнулись «паровозиком». В происшествии пострадал и был доставлен в больницу 19-летний водитель «Акцента». С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.