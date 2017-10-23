В Ростовской области в ДТП с участием четырех авто пострадал один из водителей



В Ростовской области в ДТП с участием четырех авто пострадал один из водителей. Авария произошла вечером 24 октября в Белокалитвинском районе на трассе Каменск - Волгоград.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 64-летний водитель «Хендая Солярис» не выбрал безопасный интервал, не справился с управлением и врезался в стоящие на запрещающий сигнал светофора «Тойоту Аурис», «Хендай Акцент» и «Хендай Солярис».



От удара машины столкнулись «паровозиком». В происшествии пострадал и был доставлен в больницу 19-летний водитель «Акцента». С травмами различной степени тяжести его госпитализировали.