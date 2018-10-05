В Ростовской области в ДТП пострадали две девушки



В ДТП в Ростовской области получили травмы две девушки. Происшествие случилось ранним утром 6 октября в Новошахтинске.



По предварительным данным, около 4 часов утра на дороге столкнулись «ВАЗ-2113» и«ВАЗ-2114». В результате аварии травмы получили две пассажирки «тринадцатой».



У одной из девушек раздробленна переносица, множественные гематомы и сотрясение мозга. Вторая получила травмы тазобедренной кости.



Все обстоятельства аварии будут установлены после проведения проверки.