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В Ростовской области в ДТП пострадали две девушки

В Ростовской области в ДТП пострадали две девушки
В ДТП в Ростовской области получили травмы две девушки. Происшествие случилось ранним утром 6 октября в Новошахтинске.

По предварительным данным, около 4 часов утра на дороге столкнулись «ВАЗ-2113» и«ВАЗ-2114». В результате аварии травмы получили две пассажирки «тринадцатой».

У одной из девушек раздробленна переносица, множественные гематомы и сотрясение мозга. Вторая получила травмы тазобедренной кости.

Все обстоятельства аварии будут установлены после проведения проверки.

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