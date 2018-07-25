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В Ростовской области в ДТП пострадали два человека

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека
На дороге в Ростовской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека. Происшествие случилось трассе М-4 «Дон» утром 27 июля. Об этом сообщает DonDay-Новочеркасск.

По информации издания, водитель «Лады Приоры» направлялся в сторону Москвы, когда решил обогнать идущий впереди тягач МАН. При этом в правом ряду ехал ВАЗ. Водитель легковушки попытался перестроиться, но не справился с управлением. В результате машина врезалась в отбойник. Разбитый ВАЗ в свою очередь столкнулся с большегрузом.

В аварии пострадали два человека - водитель и пассажир «Приоры». С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу

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