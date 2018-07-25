В Ростовской области в ДТП пострадали два человека



На дороге в Ростовской области в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека. Происшествие случилось трассе М-4 «Дон» утром 27 июля. Об этом сообщает DonDay-Новочеркасск.



По информации издания, водитель «Лады Приоры» направлялся в сторону Москвы, когда решил обогнать идущий впереди тягач МАН. При этом в правом ряду ехал ВАЗ. Водитель легковушки попытался перестроиться, но не справился с управлением. В результате машина врезалась в отбойник. Разбитый ВАЗ в свою очередь столкнулся с большегрузом.



В аварии пострадали два человека - водитель и пассажир «Приоры». С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу