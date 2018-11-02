В Ростовской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка



В Шахтах пенсионер устроил ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Происшествие случилось 2 ноября на перекрестке улицы Кадровой и переулка Минского.



По предварительной информации, мужчина за рулем «Лады Гранты» во время парковки столкнулся с иномаркой «Хендай Акцент».



В результате столкновения травмы получила 13-летняя пассажирка иномарки. Прибывшие врачи оказали ей необходимую помощь.



Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.