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В Ростовской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка

В Ростовской области в ДТП пострадала 13-летняя девочка
В Шахтах пенсионер устроил ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка. Происшествие случилось 2 ноября на перекрестке улицы Кадровой и переулка Минского.

По предварительной информации, мужчина за рулем «Лады Гранты» во время парковки столкнулся с иномаркой «Хендай Акцент».

В результате столкновения травмы получила 13-летняя пассажирка иномарки. Прибывшие врачи оказали ей необходимую помощь.

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

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