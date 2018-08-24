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В Ростовской области в ДТП погиб 34-летний мужчина

В Ростовской области в ДТП погиб 34-летний мужчина
В Ростовской области перевернулся «ВАЗ-211440», водитель погиб на месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 27 августа на 63-м километре трассы Элиста – Зимовники.

По предварительной информации, 34-летний мужчина, управляя отечественным авто, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

- В результате ДТП автомобилист от полученных травм скончался на месте происшествия, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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