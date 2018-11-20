В Ростовской области в аварии с автобусом Стаханов - Ростов-на-Дону погибла девушка





На Дону в аварии с участием автобуса погибла девушка. ДТП произошло в районе села Верхняя Деревечка на территории Луганской Народной Республики 20 ноября.



По предварительным данным, 21-летняя девушка-водитель за рулём ЗАЗа не справилась с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу на заснеженной трассе и столкнулась с ехавшим навстречу автобусом «Ивеко». Автобус двигался по маршруту Стаханов - Ростов-на-Дону.



От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.



Тело погибшей из искорёженного автомобиля спасатели доставали с помощью гидравлического оборудования.



Известно, что девушка недавно получила водительские права. У неё остался маленький сын.