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В Ростовской области в аварии с автобусом Стаханов - Ростов-на-Дону погибла девушка

В Ростовской области в аварии с автобусом Стаханов - Ростов-на-Дону погибла девушка

На Дону в аварии с участием автобуса погибла девушка. ДТП произошло в районе села Верхняя Деревечка на территории Луганской Народной Республики 20 ноября.

По предварительным данным, 21-летняя девушка-водитель за рулём ЗАЗа не справилась с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу на заснеженной трассе и столкнулась с ехавшим навстречу автобусом «Ивеко». Автобус двигался по маршруту Стаханов - Ростов-на-Дону.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

Тело погибшей из искорёженного автомобиля спасатели доставали с помощью гидравлического оборудования.

Известно, что девушка недавно получила водительские права. У неё остался маленький сын.

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