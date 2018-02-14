В Ростовской области в аварии пострадал годовалый ребенок



В Ростовской области в аварии пострадал годовалый ребенок. ДТП случилось 14 февраля на 194-м километре трассы Ростов - Волгодонск.



По предварительным данным, 39-летний водитель «ГАЗ-322131» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства.



– В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – С травмами ее доставили в больницу.