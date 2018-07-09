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В Ростовской области в аварии погибла 36-летняя женщина

В Ростовской области в аварии погибла 36-летняя женщина
В Ростовской области на трассе Большой Лог – Старочеркасск в аварии погибла 36-летняя женщина-водитель. ДТП произошло 10 июля.

По словам очевидцев происшествия, водитель «БМВ», обгоняя колонну машин на затяжном повороте, выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась со встречной «Хондой», за рулем которой была 36-летняя женщина.

В результате лобового столкновения водитель «Хонды» погибла. Водитель и двое пассажиров «БМВ» госпитализированы с тяжелыми травмами.

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