В Ростовской области ушел из больницы и пропал 66-летний мужчина





В Ростовской области пропал 66-летний мужчина. Владимир Васильевич Степанов 6 октября ушел из больницы в Шахтах, где находился на лечении, и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».



Мужчина среднего телосложения, серые глаза, седые волосы, рост - примерно 180 сантиметров. Был одет в спортивный костюм. Сообщается, что пропавший мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



Всех, кто обладает информацией о том, где находится Владимир Васильевич Степанов, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.