Авторизация

Регистрация


  • USD 57.62
  • EUR 68.14
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростовской области ушел из больницы и пропал 66-летний мужчина

В Ростовской области ушел из больницы и пропал 66-летний мужчина

В Ростовской области пропал 66-летний мужчина. Владимир Васильевич Степанов 6 октября ушел из больницы в Шахтах, где находился на лечении, и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

Мужчина среднего телосложения, серые глаза, седые волосы, рост - примерно 180 сантиметров. Был одет в спортивный костюм. Сообщается, что пропавший мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о том, где находится Владимир Васильевич Степанов, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 102.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.