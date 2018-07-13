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В Ростовской области упавшая с третьего этажа девочка стала приходить в себя

В Ростовской области упавшая с третьего этажа девочка стала приходить в себя
В Ростовской области упавшая с третьего этажа девочка стала приходить в себя. Спустя неделю после падения 5-летняя Серафима начала медленно выходить из комы.

Малышка упала с третьего этажа вечером 8 июля. Она получила несколько серьезных переломов и впала в кому. 14 июля ребенок начал реагировать на внешние раздражители. Врачи пока опасаются давать серьезные прогнозы, но близкие надеются, что малышка пошла на поправку.

Все, кто хочет как-то помочь крохе, могут перевести деньги на карту Сбербанка по номеру: 639002529047769998 или через Сбербанк-онлайн по номеру телефона: 8-938-120-08-79 (Марина Александровна К.).

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