В Ростовской области упавшая с третьего этажа девочка стала приходить в себя



В Ростовской области упавшая с третьего этажа девочка стала приходить в себя. Спустя неделю после падения 5-летняя Серафима начала медленно выходить из комы.



Малышка упала с третьего этажа вечером 8 июля. Она получила несколько серьезных переломов и впала в кому. 14 июля ребенок начал реагировать на внешние раздражители. Врачи пока опасаются давать серьезные прогнозы, но близкие надеются, что малышка пошла на поправку.



Все, кто хочет как-то помочь крохе, могут перевести деньги на карту Сбербанка по номеру: 639002529047769998 или через Сбербанк-онлайн по номеру телефона: 8-938-120-08-79 (Марина Александровна К.).