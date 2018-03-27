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В Ростовской области умерла трёхмесячная девочка

В Ростовской области умерла трёхмесячная девочка
В городе Константиновске умерла трёхмесячная девочка. Смерть малышки наступила внезапно.

Трагический случай произошёл в ночь на 27 марта. Вечером мама уложила дочь спать, а утром женщина обнаружила, что малышка мертва.
- Признаков насильственной смерти на теле ребёнка нет, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Специалисты не исключают, что мог иметь место синдром внезапной детской смерти. Накануне случившегося никаких симптомов болезни у девочки не было, внешне она выглядела здоровой.

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