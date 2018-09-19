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В Ростовской области умер подросток, надышавшись газом для зажигалок

В Ростовской области умер подросток, надышавшись газом для зажигалок
В Донском микрорайоне Новочеркасска 14-летний Евгений умер, надышавшись газом для зажигалок. Трагедия произошла 18 сентября.

По предварительным данным, мальчик вместе с двумя друзьями наполняли пакет газом для зажигалок и вдыхали его. Происходило это рядом с заброшенным детсадом на проспекте Энергетиков. Из-за ядовитых газов подросток потерял сознание. Его друзья испугались и убежали.
Евгений лежал без сознания, когда его нашел случайный прохожий. Он сразу вызвал скорую помощь. К сожалению, врачи не смогли спасти мальчика, и тот умер, сообщает DonDay Новочеркасск.

Евгения похоронили 20 сентября на кладбище в микрорайоне Донском.

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