В Ростовской области убитой нашли 27-летнюю женщину
В посадке в Ростовской области нашли тело 27-летней женщины. Труп обнаружили 19 сентября в хуторе Красновка Каменского района. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.
Алену К. нашли в посадке возле остановки «640». По предварительным данным, смерть наступила от удара тяжелым предметом по голове.
Обстоятельства случившегося и точная причина смерти хуторянки станут известны после ряда экспертиз.
Правоохранители занимаются поиском предполагаемого преступника.