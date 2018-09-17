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В Ростовской области убитой нашли 27-летнюю женщину

В Ростовской области убитой нашли 27-летнюю женщину
В посадке в Ростовской области нашли тело 27-летней женщины. Труп обнаружили 19 сентября в хуторе Красновка Каменского района. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

Алену К. нашли в посадке возле остановки «640». По предварительным данным, смерть наступила от удара тяжелым предметом по голове.

Обстоятельства случившегося и точная причина смерти хуторянки станут известны после ряда экспертиз.

Правоохранители занимаются поиском предполагаемого преступника.

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