В Ростовской области УАЗ на скорости слетел в кювет: два человека погибли



В Ростовской области УАЗ на скорости слетел в кювет: два человека погибли. Трагическая авария произошла ночью 30 июня на трассе М-4 «Дон» вблизи хутора Лозовой.



47-летний водитель отечественного автомобиля ехал вместе с 54-летним пассажиром по дороге. В определенный момент мужчина за рулем не справился с управлением. На скорости УАЗ слетел в кювет и опрокинулся.



- В результате ДТП два человека, находившихся в салоне отечественного автомобиля, погибли, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.