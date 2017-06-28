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В Ростовской области УАЗ на скорости слетел в кювет: два человека погибли

В Ростовской области УАЗ на скорости слетел в кювет: два человека погибли
В Ростовской области УАЗ на скорости слетел в кювет: два человека погибли. Трагическая авария произошла ночью 30 июня на трассе М-4 «Дон» вблизи хутора Лозовой.

47-летний водитель отечественного автомобиля ехал вместе с 54-летним пассажиром по дороге. В определенный момент мужчина за рулем не справился с управлением. На скорости УАЗ слетел в кювет и опрокинулся.

- В результате ДТП два человека, находившихся в салоне отечественного автомобиля, погибли, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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