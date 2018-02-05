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В Ростовской области у местного жителя нашли сад конопли

В Ростовской области у местного жителя нашли сад конопли
В Ростовской области у местного жителя нашли сад конопли. Теплицу с наркотическими растениями обнаружили в Неклиновском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, во время обыска у 48-летнего мужчины нашли 25 кустов конопли.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - добавили в ведомстве. – В настоящее время он находится под стражей.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет тюрьмы.

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