В Ростовской области у местного жителя нашли сад конопли



В Ростовской области у местного жителя нашли сад конопли. Теплицу с наркотическими растениями обнаружили в Неклиновском районе.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, во время обыска у 48-летнего мужчины нашли 25 кустов конопли.



- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», - добавили в ведомстве. – В настоящее время он находится под стражей.



Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до двух лет тюрьмы.