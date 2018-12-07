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В Ростовской области трое парней изнасиловали и убили молодую маму

В Ростовской области трое парней изнасиловали и убили молодую маму
На Дону трое молодых людей изнасиловали мать двоих детей. Случай вопиющей жестокости и аморальности произошел вечером 7 декабря в Миллерово.

Как сообщает информационный портал DonDay.ru, 26-летняя Ольга К. не вернулась домой. Ее муж забил тревогу и стал обзванивать всех знакомых. Никто ее не видел. Когда девушка не вернулась домой и на следующий день, к поискам подключились и правоохранители.

Худшие опасения родных подтвердились. Через два дня после пропажи ее труп нашел местный житель на окраине города. Мужчина тут же вызвал полицию. Правоохранители также были шокированы увиденным: у нее было обезображено лицо, а на ногах практически не было стоп.

Спустя еще сутки были задержаны трое подозреваемых в убийстве. Предварительно, трое молодых людей изнасиловали Ольгу, после чего задушили ее и бросили у дороги немного прикопав тело снегом.

В отношении предполагаемых преступников возбудили уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Изнасилование».

У погибшей девушки остался супруг и две дочери.

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