В Ростовской области трое парней изнасиловали и убили молодую маму



На Дону трое молодых людей изнасиловали мать двоих детей. Случай вопиющей жестокости и аморальности произошел вечером 7 декабря в Миллерово.



Как сообщает информационный портал DonDay.ru, 26-летняя Ольга К. не вернулась домой. Ее муж забил тревогу и стал обзванивать всех знакомых. Никто ее не видел. Когда девушка не вернулась домой и на следующий день, к поискам подключились и правоохранители.



Худшие опасения родных подтвердились. Через два дня после пропажи ее труп нашел местный житель на окраине города. Мужчина тут же вызвал полицию. Правоохранители также были шокированы увиденным: у нее было обезображено лицо, а на ногах практически не было стоп.



Спустя еще сутки были задержаны трое подозреваемых в убийстве. Предварительно, трое молодых людей изнасиловали Ольгу, после чего задушили ее и бросили у дороги немного прикопав тело снегом.



В отношении предполагаемых преступников возбудили уголовные дела по статьям «Убийство, совершенное группой лиц» и «Изнасилование».



У погибшей девушки остался супруг и две дочери.

