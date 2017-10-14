В Ростовской области трое мужчин угнали 90 овец



В Морозовском районе Ростовской области трое 30-летних мужчин украли 90 овец. Кража произошла 8 октября.



Стадо паслось на окраине хутора Табунного. Трое мужчин, проезжая мимо на машине, заметили, что животные находятся без присмотра пастуха. Злоумышленники перегнали скот на дальнее расстояние. Когда владелец обнаружил пропажу, обратился в полицию. Ущерб он оценил в 400 тыс. руб.

- Троих подозреваемых - двух жителей Белой Калитвы и одного жителя посёлка Коксовый задержали 14 октября, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Похищенных животных полицейские частично изъяли и вернули хозяину.