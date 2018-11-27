В Ростовской области три квартиры сгорели из-за упавшей свечи



В Новочеркасске из-за неосторожного обращения с огнём дотла сгорели три квартиры. Пожар произошёл вечером 28 ноября на улице Пушкинской.



Как сообщает DonDay Новочеркасск, жители многоквартирного дома почувствовали запах дыма. Оказалось, что загорелась одна из квартир в глубине двора. Жильцы сразу вызвали пожарных.



Прибыв на место, спасатели эвакуировали десять жителей дома, так как огонь уже успел распространиться на соседние квартиры.



Ликвидируя возгорание, пожарные обнаружили хозяина квартиры, где вспыхнуло пламя. Он рассказал, что был пьян и выронил из рук горящую свечу. Потушить огонь самостоятельно мужчина не смог. Когда огонь разгорелся не на шутку, новочеркасец испугался и, выбежав из здания, спрятался в хозяйственной постройке неподалёку.



В результате полностью сгорели три квартиры. К счастью, никто не пострадал.