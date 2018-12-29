В Ростовской области три человека избили девушку



В Батайске под Ростовом компания из трех человек жестоко избила девушку. Инцидент произошел 30 декабря около полуночи на улице Максима горького.



По словам пострадавшей Екатерины П., она проводила субботний вечер 29 декабря с коллегами в одном из ресторанов города. Он утверждает, что посетитель из другой компании был нетрезв. Он все время приставал и оскорблял других гостей заведения.



Около полуночи Екатерина и две ее сослуживицы собрались домой и вызвали такси. Дождаться водителя они решили на крыльце. Здесь в это время находился буйный посетитель ресторана с двумя своими приятельницами.



– Женщины начали нас оскорблять. Я хотела спокойно с ними поговорить. Однако в ответ они вцепились мне в волосы и начали царапать лицо. Потом к ним присоединился подвыпивший мужчина. Он оттащил меня от крыльца и продолжил избиения, – рассказала Екатерина.



Он вспоминает, что сначала злоумышленник ударил ее головой об автомобиль. Затем он схватил ее за горло. Пока мужчина держал Екатерину, его приятельница избивала ее. В результате девушка упала в обморок.



Пострадавшая рассказывает, что ее отвез в отделение полиции таксист. Здесь написав заявление, она снова потеряла сознание. После этого ее доставили в больницу, где у пациентки зафиксировали сотрясение мозга и ушибы.



Екатерину уже отпустили лечиться домой. Он надеется, что злоумышленников найдут и осудят.



