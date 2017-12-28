В Ростовской области третий год продолжаются поиски уроженца Краснодарского края



В Ростовской области третий год продолжаются поиски уроженца Краснодарского края. 63-летний Николай Гаценко пропал в 2015 году и до сих пор о нем ничего не известно.



5 марта мужчина выехал из Ростова-на-Дону на электричке до станции Крыловская, после чего перестал выходить на связь с родственниками.



На вид ему - 60-65 лет, рост - 170 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, серо-зеленые глаза.



Особые приметы: на среднем пальце правой руки - татуировка в виде креста, на безымянном пальце - татуировка-перстень, на левом плече - тату в виде головы гепарда или рыси.



Известно, что при себе у Николая были документы.



Если кому-нибудь что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.