В Ростовской области трехлетний ребенок погиб в пожаре, который сам устроил





В Ростовской области трехлетний ребенок погиб во время игры с зажигалкой. Трагедия случилась 15 декабря в доме на улице Мичурина в Новошахтинске, сообщает DonDay.ru.



Вечером мама трехлетнего малыша и двух девочек 5 и 7 лет хотела позвонить мужу, но у женщины сломался телефон. Она решила попросить телефон у соседки и вышла, оставив детей.



Старшая дочь уснула, а средняя девочка сидела с игрушками на полу. Мальчик увидел зажигалку и решил поиграть. Он взял тетрадь своей сестры и поджег листы. Пламя с горящей бумаги перекинулось на простынь и стало распространяться по комнате.



Испугавшись, малыш начал звать на помощь. В панике его сестры выбежали из детской и оставили ребёнка одного.

К этому времени женщина вернулась домой и увидела пожар. Она позвонила спасателям. Однако специалисты приехали на место, когда огонь охватил площадь почти в 20 квадратных метров.



Труп мальчика нашли на кровати после тушения пламени. Он не смог самостоятельно спуститься вниз и погиб в огне.