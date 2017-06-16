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В Ростовской области столкнулись ВАЗ и КамАЗ: водитель легковушки погиб на месте

В Ростовской области столкнулись ВАЗ и КамАЗ: водитель легковушки погиб на месте
В Ростовской области столкнулись ВАЗ и КамАЗ: водитель легковушки погиб на месте. Авария произошла в ночь с 17 на 18 июня на 14 километре Азов-Староминская.

-По предварительной информации, 25-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В результате ДТП парень, управлявший легковушкой, погиб на месте.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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