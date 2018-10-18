В Ростовской области столкнулись ВАЗ и иномарка



В Ростовской области столкнулись ВАЗ и иномарка. ДТП произошло 19 октября около 20.00 в Батайске на пересечении улиц Грузинской и Смоленской.



32-летний автомобилист на «ВАЗ-2115» столкнулся с 55-летним водителем «Фольксвагена Поло». В результате аварии легковушки получили серьезные механические повреждения. У «Фольксвагена» отвалился бампер. Лобовое стекло «пятнадцатой» оказалось выбито после полученного удара.



- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – На месте ДТП работали сотрудники ДПС.