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В Ростовской области столкнулись ВАЗ и иномарка

В Ростовской области столкнулись ВАЗ и иномарка
В Ростовской области столкнулись ВАЗ и иномарка. ДТП произошло 19 октября около 20.00 в Батайске на пересечении улиц Грузинской и Смоленской.

32-летний автомобилист на «ВАЗ-2115» столкнулся с 55-летним водителем «Фольксвагена Поло». В результате аварии легковушки получили серьезные механические повреждения. У «Фольксвагена» отвалился бампер. Лобовое стекло «пятнадцатой» оказалось выбито после полученного удара.

- В результате аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – На месте ДТП работали сотрудники ДПС.

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