В Ростовской области столкнулись три «ВАЗа»





В Неклиновском районе Ростовской области в тройном ДТП пострадали три человека.



Авария произошла около 18 часов 26 января на трассе «Таганрог-Покровское».

- По предварительной информации, 45-летний водитель «ВАЗ-2110», совершая поворот налево, не предоставил преимущества в движении «ВАЗ-2112», под управлением 25-летнего водителя и допустил с ним столкновение, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - От полученного удара «десятку» отбросило на автомобиль такой же марки, под управлением 23-летнего водителя.



В результате происшествия пострадали 45-летний водитель и 60-летний пассажир «ВАЗ-2110», а также мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ-2112».



По данному факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ГИБДД проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

