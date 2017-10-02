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В Ростовской области столкнулись «Ока» и «ГАЗель»: пострадал водитель малолитражки

В Ростовской области столкнулись «Ока» и «ГАЗель»: пострадал водитель малолитражки
В Ростовской области столкнулись «Ока» и «ГАЗель: пострадал водитель малолитражки. Авария произошла 3 октября примерно в 19.00 на трассе Морозовск - Волгодонск.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Оки», не соблюдая дистанцию, врезался в в «ГАЗель». От удара малолитражка сильно помялась, ее шоферу зажало ноги. Самостоятельно покинуть автомобиль мужчина не мог.

На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли водителя из машины. В сознании, но с травмами обеих ног пострадавшего доставили в больницу.

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