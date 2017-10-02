В Ростовской области столкнулись «Ока» и «ГАЗель»: пострадал водитель малолитражки



В Ростовской области столкнулись «Ока» и «ГАЗель: пострадал водитель малолитражки. Авария произошла 3 октября примерно в 19.00 на трассе Морозовск - Волгодонск.



По предварительным данным, 43-летний водитель «Оки», не соблюдая дистанцию, врезался в в «ГАЗель». От удара малолитражка сильно помялась, ее шоферу зажало ноги. Самостоятельно покинуть автомобиль мужчина не мог.



На место происшествия прибыли спасатели, которые извлекли водителя из машины. В сознании, но с травмами обеих ног пострадавшего доставили в больницу.