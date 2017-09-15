В Ростовской области столкнулись мотоцикл и «семерка»: серьезно пострадали двое



В Ростовской области столкнулись мотоцикл и «семерка»: серьезно пострадали двое. ДТП случилось 19 сентября около 20.00 на трассе перед Новочеркасском. Об этом сообщает издание DonDay Новочеркасск.



По информации портала, водитель ВАЗа выезжал со стороны Грушевки и не заметил двигавшийся на огромной скорости мотоцикл. Двухколесный транспорт врезался в левый бок «семерки» на скорости 140 км/ч. Об этом свидетельствуют остатки его приборной панели.



В результате аварии водитель мотоцикла был доставлен в реанимацию с множественными открытыми и закрытыми переломами. Серьезные травмы головы получил водитель ВАЗа, мужчину также госпитализированы. Его маленького ребенка, находившегося в машине, отправили домой на попутке.