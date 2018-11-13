В Ростовской области столкнулись «Лада» и микроавтобус: четверо пострадали, один погиб



В донском регионе в столкновении двух автомобилей погиб один человек, четверо пострадали. ДТП произошло 14 ноября на трассе Егорлыкская – Сальск.



По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Ларгус» пошёл на обгон и врезался во встречный микроавтобус «Хендай Грант». Автобусом управлял 58-летний мужчина.



В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте. Четыре пассажира микроавтобуса получили различные травмы. Кисть левой руки сломала 43-летняя женщина, у 21-летней девушки — перелом челюсти, у 65-летней пенсионерки — закрытый перелом бедра.