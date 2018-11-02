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В Ростовской области столкнулись «Лада» и ГАЗ: пострадали три человека

В Ростовской области столкнулись «Лада» и ГАЗ: пострадали три человека
В Октябрьском районе в ДТП с участием ГАЗа и «Лады Приоры» пострадали три человека. Авария случилась 7 ноября около 12 часов на 1 012-м километре М-4 «Дон».

По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады Приоры» передвигался по обочине. Он не справился с управлением. В результате машина врезалась в ГАЗ, припаркованный поблизости.

– В результате аварии пострадали три человека: водитель, а также 22-летний и 49-летний пассажиры «Лады». С травмами их госпитализировали, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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