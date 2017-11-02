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В Ростовской области столкнулись «Ивеко» и «десятка»: погиб водитель легковушки

В Ростовской области столкнулись «Ивеко» и «десятка»: погиб водитель легковушки
В Ростовской области столкнулись «Ивеко» и «десятка»: погиб водитель легковушки. Авария произошла около 17.30 в Красном Сулине на улице Гагарина.

По предварительным данным, 31-летний водитель «десятки» выехал на встречную полосу движения. Как раз в тот момент по ней ехал автомобиль «Ивеко». Водители не сумели избежать столкновения.

- В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, - отметили в ГУ МВД России по Ростовской области.

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