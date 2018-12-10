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В Ростовской области столкнулись «Хендай» и «Нива»: двое пострадали

В Ростовской области столкнулись «Хендай» и «Нива»: двое пострадали
В Ростовской области столкнулись «Хендай» и «Нива», в результате двое пострадали. ДТП случилось 12 декабря на 1 089-м километре автодороги.

Около 12.00 56-летний мужчина ехал на автомобиле «Хендай». Водитель иномарки не уступил проезд 52-летнему мужчине на «Ниве» и столкнулся с ним.

В результате ДТП оба автомобилиста пострадали. Врачи доставили их с травмами в больницу.

- На месте аварии работали сотрудники полиции, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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