В Ростовской области столкнулись «Хендай» и «Нива»: двое пострадали



В Ростовской области столкнулись «Хендай» и «Нива», в результате двое пострадали. ДТП случилось 12 декабря на 1 089-м километре автодороги.



Около 12.00 56-летний мужчина ехал на автомобиле «Хендай». Водитель иномарки не уступил проезд 52-летнему мужчине на «Ниве» и столкнулся с ним.



В результате ДТП оба автомобилиста пострадали. Врачи доставили их с травмами в больницу.



- На месте аварии работали сотрудники полиции, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

