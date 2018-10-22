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В Ростовской области столкнулись две иномарки: трое погибли, и двое пострадали

В Ростовской области столкнулись две иномарки: трое погибли, и двое пострадали
В Ростовской области столкнулись две иномарки, в результате трое погибли, и двое пострадали. ДТП случилось в Сальске 23 октября около 16 часов.

На улице Аэродромной произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Хендай Акцент». В результате аварии на месте ДТП от полученных травм скончались 43-летний и 39-летний водители легковушек, а также пассажирка одной из иномарок.

- В ДТП пострадали два пассажира одного «Хендай», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Медики госпитализировали их с травмами в больницу.

Сейчас устанавливаются личности погибших и пострадавших. Кроме того, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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