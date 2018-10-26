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В Ростовской области столкнулись две иномарки: пострадал 4-летний ребенок

В Ростовской области столкнулись две иномарки: пострадал 4-летний ребенок
В Ростовской области столкнулись две иномарки, в результате пострадал 4-летний ребенок. Авария случилась днем 27 октября в Волгодонске на пересечении улицы Весенней и переулка Западного.

По предварительной информации, автомобилист на «Опеле Корса» во время поворота налево не уступил дорогу водителю «Форд Куга», а затем врезался в него. От полученного удара «Опель» отбросило на опору линии электропередачи.

В результате ДТП травмы получил 4-летний малыш. Врачи доставили ребенка в больницу.

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