В Ростовской области столкнулись две иномарки: пострадал 4-летний ребенок



В Ростовской области столкнулись две иномарки, в результате пострадал 4-летний ребенок. Авария случилась днем 27 октября в Волгодонске на пересечении улицы Весенней и переулка Западного.



По предварительной информации, автомобилист на «Опеле Корса» во время поворота налево не уступил дорогу водителю «Форд Куга», а затем врезался в него. От полученного удара «Опель» отбросило на опору линии электропередачи.



В результате ДТП травмы получил 4-летний малыш. Врачи доставили ребенка в больницу.