В Ростовской области столкнулись два ВАЗа: погибла женщина



В Ростовской области в столкновении двух ВАЗов погибла женщина. Авария произошла вечером 8 октября на трассе Целина - Ольшанка.



По предварительной информации, водитель «ВАЗ-21099» врезался в «ВАЗ-2110». Удар был такой силы, что «девяносто девятая» превратилась в груду металла.



- В результате ДТП погибла женщина, находившаяся в салоне «ВАЗ-21099», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - На месте работают сотрудники полиции. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.