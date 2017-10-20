В Ростовской области столкнулись автомобиль и скутер: пострадал 15-летний подросток
В Ростовской области столкнулись автомобиль и скутер: пострадал 15-летний подросток. ДТП случилось 21 октября примерно в 21.00 в станице Мечетинской Зерноградского района.
По предварительным данным, 57-летний водитель «Сузуки Витара», вопреки правилам дорожного движения, не уступил дорогу скутеру «Омакс». В итоге произошло столкновение. В ДТП пострадал 15-летний водитель двухколесного транспорта.
- Подросток с травмами был доставлен в больницу, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.