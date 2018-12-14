В Ростовской области спасли тонущую девушку



В Каменске-Шахтинском едва не утонула 27-летняя девушка.



Около полудня 17 декабря спасатели во время патрулирования реки Северский Донец получили сообщение о тонущем человеке. Прибыв на 2-й городской пляж, они увидели недалеко от берега барахтающуюся в воде девушку.



- Женщина от холода уже не ориентировалась на местности и мокрая с головы до ног металась то в сторону берега, то уходила на глубину, - рассказали спасатели.



Вытащив её на берег, спасатели завернули её в одеяло и отогрели. К тому времени уже приехала машина скорой помощи.



- Причины нахождения женщины в ледяной воде так и остались загадкой, - отметили в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» .



Когда потерпевшая немного пришла в себя, она сообщила, что ей 27 лет, приехала она из Украины.