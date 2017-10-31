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В Ростовской области сотрудников и посетителей ТЦ «Мега» эвакуируют из-за угрозы взрыва

В Ростовской области сотрудников и посетителей ТЦ «Мега» эвакуируют из-за угрозы взрыва
В Ростовской области сотрудников и посетителей ТЦ «Мега» эвакуируют из-за угрозы взрыва. Сообщение о бомбе поступило вечером 1 ноября. На место незамедлительно выехали все экстренные службы города.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок. Всех посетителей и работников торгового центра экстренно вывели из здания. Бойцы ОМОНа осматривают его. Территория вокруг здания оцеплена.

- Сообщение о происшествии в полицию поступало, - рассказали в Донском главке. - Сейчас правоохранители работают на месте происшествия.

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