В Ростовской области сотрудников и посетителей ТЦ «Мега» эвакуируют из-за угрозы взрыва



В Ростовской области сотрудников и посетителей ТЦ «Мега» эвакуируют из-за угрозы взрыва. Сообщение о бомбе поступило вечером 1 ноября. На место незамедлительно выехали все экстренные службы города.



Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок. Всех посетителей и работников торгового центра экстренно вывели из здания. Бойцы ОМОНа осматривают его. Территория вокруг здания оцеплена.



- Сообщение о происшествии в полицию поступало, - рассказали в Донском главке. - Сейчас правоохранители работают на месте происшествия.