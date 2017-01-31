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В Ростовской области сосед убил топором супругов-пенсионеров

В Ростовской области сосед убил топором супругов-пенсионеров

В Волгодонском районе Ростовской области мужчина убил топором супругов-пенсионеров.

Убийство произошло в станице Дубенцовской. 24 января местный житель пришел к знакомым, чтобы наточить топор, у 67-летнего хозяина дома он попросил инструмент. В какой-то момент между ними произошла ссора. Разозлившись, гость несколько раз ударил пенсионера топором. Свидетелем убийства стала 62-летняя жена погибшего. Чтобы не оставлять свидетелей, подозреваемый расправился с женщиной.

Тела супругов были обнаружены спустя три дня после убийства – 27 января.
- В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 54-летний житель станицы Дубенцовской, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – Подозреваемый заключен под стражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время выполняются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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